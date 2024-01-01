История обменного курса кувейтский динар–албанские леки

Обменный курс кувейтских динара/албанские леки сейчас составляет 298,591, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.018% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/албанские леки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 299,272, и минимумом, равным 293,490, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.755%.