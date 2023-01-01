فرنك قمري إلى ليو روماني

تحويل KMF إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
١٠٫٠٥ ron

1.00000 KMF = 0.01005 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 17:38 UTC
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KMF إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0668588.6921.436571.659430.963818.3015
1GBP1.1533411.23045102.2931.656861.913911.1115921.108
1USD0.937350.812711183.13451.346551.555450.903517.1547
1INR0.0112750.009775850.012028710.01619720.01871010.01086790.206349

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Romanian Leu
1 KMF0.01005 RON
5 KMF0.05024 RON
10 KMF0.10048 RON
20 KMF0.20096 RON
50 KMF0.50240 RON
100 KMF1.00480 RON
250 KMF2.51200 RON
500 KMF5.02400 RON
1000 KMF10.04800 RON
2000 KMF20.09600 RON
5000 KMF50.24000 RON
10000 KMF100.48000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / فرنك جزر القمر
1 RON99.52180 KMF
5 RON497.60900 KMF
10 RON995.21800 KMF
20 RON1990.43600 KMF
50 RON4976.09000 KMF
100 RON9952.18000 KMF
250 RON24880.45000 KMF
500 RON49760.90000 KMF
1000 RON99521.80000 KMF
2000 RON199043.60000 KMF
5000 RON497609.00000 KMF
10000 RON995218.00000 KMF