Komor frangından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile KMF → RON çevirin

1.000 kmf
10,11 ron

1.00000 KMF = 0.01011 RON

09:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.073389.12251.452871.65250.94767518.3118
1 GBP1.1695411.2553104.2351.699241.932721.1083521.4169
1 USD0.93170.796622183.0361.353651.539650.8829517.0612
1 INR0.01122050.00959370.01204310.0163020.01854190.01063330.205468

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Komor frangından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Rumen Leyi
1 KMF0.01011 RON
5 KMF0.05057 RON
10 KMF0.10114 RON
20 KMF0.20229 RON
50 KMF0.50572 RON
100 KMF1.01145 RON
250 KMF2.52862 RON
500 KMF5.05725 RON
1000 KMF10.11450 RON
2000 KMF20.22900 RON
5000 KMF50.57250 RON
10000 KMF101.14500 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Komor Frangı
1 RON98.86800 KMF
5 RON494.34000 KMF
10 RON988.68000 KMF
20 RON1977.36000 KMF
50 RON4943.40000 KMF
100 RON9886.80000 KMF
250 RON24717.00000 KMF
500 RON49434.00000 KMF
1000 RON98868.00000 KMF
2000 RON197736.00000 KMF
5000 RON494340.00000 KMF
10000 RON988680.00000 KMF