100 Romanya leyinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile RON → KMF çevirin

1,000L RON = 98,86CF KMF

23:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → KMF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KMF
1 RON → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek98,927899,0390
Düşük98,854598,7390
Ortalama98,891098,8861
Değişim-0.06%0.03%
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1 RON → KMF istatistikleri

RON → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 98,9278, en düşük 98,8545 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 98,8910 oldu. RON → KMF kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

RON → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 99,0390, en düşük 98,7390 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 98,8861 oldu. RON → KMF kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - KMF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,402
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,424
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,195
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,891

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Komor Frangı
1 RON98,86350 KMF
5 RON494,31750 KMF
10 RON988,63500 KMF
20 RON1.977,27000 KMF
50 RON4.943,17500 KMF
100 RON9.886,35000 KMF
250 RON24.715,87500 KMF
500 RON49.431,75000 KMF
1000 RON98.863,50000 KMF
2000 RON197.727,00000 KMF
5000 RON494.317,50000 KMF
10000 RON988.635,00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Rumen Leyi
1 KMF0,01012 RON
5 KMF0,05058 RON
10 KMF0,10115 RON
20 KMF0,20230 RON
50 KMF0,50575 RON
100 KMF1,01150 RON
250 KMF2,52875 RON
500 KMF5,05750 RON
1000 KMF10,11500 RON
2000 KMF20,23000 RON
5000 KMF50,57500 RON
10000 KMF101,15000 RON