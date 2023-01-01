ألف ليو روماني إلى فرنك قمري

تحويل RON إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ron
٩٩٬٢١٥ kmf

1.00000 RON = 99.21470 KMF

Mid-market exchange rate at 14:45
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.074489.40831.469131.653180.9642518.816
1GBP1.1535411.2394103.1391.694761.907061.112321.7056
1USD0.930750.806842183.2171.36741.53870.897517.513
1INR0.01118460.009695640.012016810.01643170.01849020.01078510.21045

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / فرنك جزر القمر
1 RON99.21470 KMF
5 RON496.07350 KMF
10 RON992.14700 KMF
20 RON1984.29400 KMF
50 RON4960.73500 KMF
100 RON9921.47000 KMF
250 RON24803.67500 KMF
500 RON49607.35000 KMF
1000 RON99214.70000 KMF
2000 RON198429.40000 KMF
5000 RON496073.50000 KMF
10000 RON992147.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Romanian Leu
1 KMF0.01008 RON
5 KMF0.05040 RON
10 KMF0.10079 RON
20 KMF0.20158 RON
50 KMF0.50396 RON
100 KMF1.00791 RON
250 KMF2.51978 RON
500 KMF5.03955 RON
1000 KMF10.07910 RON
2000 KMF20.15820 RON
5000 KMF50.39550 RON
10000 KMF100.79100 RON