شلن كيني إلى فرنك رواندي

تحويل KES إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
8152 rwf

1.00000 KES = 8.15204 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:43 UTC
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KES إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.066488.65461.436651.661060.963718.3229
1GBP1.1538711.2305102.2971.657731.916671.1119821.1425
1USD0.93770.812678183.13451.34721.557630.903717.182
1INR0.01127970.009775460.012028710.01620510.01873630.01087030.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Rwandan Franc
1 KES8.15204 RWF
5 KES40.76020 RWF
10 KES81.52040 RWF
20 KES163.04080 RWF
50 KES407.60200 RWF
100 KES815.20400 RWF
250 KES2038.01000 RWF
500 KES4076.02000 RWF
1000 KES8152.04000 RWF
2000 KES16304.08000 RWF
5000 KES40760.20000 RWF
10000 KES81520.40000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / شلن كيني
1 RWF0.12267 KES
5 RWF0.61335 KES
10 RWF1.22669 KES
20 RWF2.45338 KES
50 RWF6.13345 KES
100 RWF12.26690 KES
250 RWF30.66725 KES
500 RWF61.33450 KES
1000 RWF122.66900 KES
2000 RWF245.33800 KES
5000 RWF613.34500 KES
10000 RWF1226.69000 KES