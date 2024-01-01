Kenya şilininden Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile KES → RWF çevirin

1.000 kes
8.516 rwf

1.00000 KES = 8.51625 RWF

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553551.0735589.13761.4531.652510.94856518.3161
1 GBP1.1691111.25505104.2081.698651.931891.1089721.4127
1 USD0.93150.796781183.03071.353451.539290.883617.0612
1 INR0.01121860.009596220.012043710.01630060.01853880.01064180.205481

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Kenya şilininden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

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KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Ruanda Frangı
1 KES8.51625 RWF
5 KES42.58125 RWF
10 KES85.16250 RWF
20 KES170.32500 RWF
50 KES425.81250 RWF
100 KES851.62500 RWF
250 KES2129.06250 RWF
500 KES4258.12500 RWF
1000 KES8516.25000 RWF
2000 KES17032.50000 RWF
5000 KES42581.25000 RWF
10000 KES85162.50000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Kenya Şilini
1 RWF0.11742 KES
5 RWF0.58712 KES
10 RWF1.17423 KES
20 RWF2.34846 KES
50 RWF5.87115 KES
100 RWF11.74230 KES
250 RWF29.35575 KES
500 RWF58.71150 KES
1000 RWF117.42300 KES
2000 RWF234.84600 KES
5000 RWF587.11500 KES
10000 RWF1174.23000 KES