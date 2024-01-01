2.000 Ruanda frangından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile RWF → KES çevirin

2.000 rwf
197 kes

1,000R₣ RWF = 0,09836Ksh KES

05:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → KES çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10110,1041
Düşük0,09750,0975
Ortalama0,09870,0997
Değişim0.37%-5.36%
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1 RWF → KES istatistikleri

RWF → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1011, en düşük 0,0975 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0987 oldu. RWF → KES kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

RWF → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1041, en düşük 0,0975 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0997 oldu. RWF → KES kurundaki değişiklik -5.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3341,53518,24983,737
1 EUR1,0811,4970,8481,4411,65819,71390,457
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10713,16760,418
1 GBP1,2731,1791,76511,6981,95423,235106,614

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Kenya Şilini
1 RWF0,09836 KES
5 RWF0,49180 KES
10 RWF0,98359 KES
20 RWF1,96718 KES
50 RWF4,91795 KES
100 RWF9,83590 KES
250 RWF24,58975 KES
500 RWF49,17950 KES
1000 RWF98,35900 KES
2000 RWF196,71800 KES
5000 RWF491,79500 KES
10000 RWF983,59000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Ruanda Frangı
1 KES10,16680 RWF
5 KES50,83400 RWF
10 KES101,66800 RWF
20 KES203,33600 RWF
50 KES508,34000 RWF
100 KES1.016,68000 RWF
250 KES2.541,70000 RWF
500 KES5.083,40000 RWF
1000 KES10.166,80000 RWF
2000 KES20.333,60000 RWF
5000 KES50.834,00000 RWF
10000 KES101.668,00000 RWF