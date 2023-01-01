Кенийские шиллинги в руандийские франки

Сконвертируйте KES в RWF по реальному обменному курсу

1000 kes
8156 rwf

1.00000 KES = 8.15565 RWF

Среднерыночный курс в 18:51 UTC
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График изменения обменного курса KES к RWF

1 мин. назад 1 KES → 0 RWF
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.073388.96581.454911.670770.956618.499
1GBP1.1634711.24875103.5091.692741.943881.1129721.523
1USD0.93170.800801182.891.355551.556660.891317.2356
1INR0.01124030.009661010.012064210.01635360.01877990.01075280.207933

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Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Руандийский франк
1 KES8.15565 RWF
5 KES40.77825 RWF
10 KES81.55650 RWF
20 KES163.11300 RWF
50 KES407.78250 RWF
100 KES815.56500 RWF
250 KES2038.91250 RWF
500 KES4077.82500 RWF
1000 KES8155.65000 RWF
2000 KES16311.30000 RWF
5000 KES40778.25000 RWF
10000 KES81556.50000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Кенийский шиллинг
1 RWF0.12261 KES
5 RWF0.61307 KES
10 RWF1.22614 KES
20 RWF2.45228 KES
50 RWF6.13070 KES
100 RWF12.26140 KES
250 RWF30.65350 KES
500 RWF61.30700 KES
1000 RWF122.61400 KES
2000 RWF245.22800 KES
5000 RWF613.07000 KES
10000 RWF1226.14000 KES