История обменного курса кенийский шиллинг–руандийские франки

Обменный курс кенийских шиллинга/руандийские франки сейчас составляет 10,579, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.179% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/руандийские франки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 10,622, и минимумом, равным 10,557, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.359%.