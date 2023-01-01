دينار أردني إلى منات تركمانستاني

تحويل JOD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٤٬٩٢٩٫٤٨ tmt

1.00000 JOD = 4.92948 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 16:20 UTC
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JOD إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065888.60481.436751.661160.9634518.3155
1GBP1.1533411.22925102.1931.657091.915911.1111821.1243
1USD0.938250.813504183.13451.348051.55860.9039517.1847
1INR0.01128610.00978540.012028710.01621530.0187480.01087330.20671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Turkmenistani Manat
1 JOD4.92948 TMT
5 JOD24.64740 TMT
10 JOD49.29480 TMT
20 JOD98.58960 TMT
50 JOD246.47400 TMT
100 JOD492.94800 TMT
250 JOD1232.37000 TMT
500 JOD2464.74000 TMT
1000 JOD4929.48000 TMT
2000 JOD9858.96000 TMT
5000 JOD24647.40000 TMT
10000 JOD49294.80000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الدينار الأردني
1 TMT0.20286 JOD
5 TMT1.01431 JOD
10 TMT2.02861 JOD
20 TMT4.05722 JOD
50 TMT10.14305 JOD
100 TMT20.28610 JOD
250 TMT50.71525 JOD
500 TMT101.43050 JOD
1000 TMT202.86100 JOD
2000 TMT405.72200 JOD
5000 TMT1014.30500 JOD
10000 TMT2028.61000 JOD