Ürdün dinarından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile JOD → TMT çevirin

1.000 jod
4.934,79 tmt

1.00000 JOD = 4.93479 TMT

07:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354551.3474519.04760.931850.7971623.67291.54012
1 CAD0.73825310.99475814.06190.687930.5885072.711531.137
1 SGD0.7421431.00527114.1360.6915550.5916082.725821.14299
1 ZAR0.05250010.07111390.070741210.04892140.04185110.1928270.0808564

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Ürdün dinarından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Türkmenistan Manatı
1 JOD4.93479 TMT
5 JOD24.67395 TMT
10 JOD49.34790 TMT
20 JOD98.69580 TMT
50 JOD246.73950 TMT
100 JOD493.47900 TMT
250 JOD1233.69750 TMT
500 JOD2467.39500 TMT
1000 JOD4934.79000 TMT
2000 JOD9869.58000 TMT
5000 JOD24673.95000 TMT
10000 JOD49347.90000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Ürdün Dinarı
1 TMT0.20264 JOD
5 TMT1.01321 JOD
10 TMT2.02643 JOD
20 TMT4.05286 JOD
50 TMT10.13215 JOD
100 TMT20.26430 JOD
250 TMT50.66075 JOD
500 TMT101.32150 JOD
1000 TMT202.64300 JOD
2000 TMT405.28600 JOD
5000 TMT1013.21500 JOD
10000 TMT2026.43000 JOD