5 Türkmenistan manatından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile TMT → JOD çevirin

5 tmt
1,013 jod

1,000 TMT = 0,2026 JOD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Türkmenistan manatından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TMT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TMT → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türkmenistan manatı için en iyi döviz çiftleri

TMT → USD

TMT → EUR

TMT → GBP

TMT → INR

TMT → JPY

TMT → RUB

TMT → AUD

TMT → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Ürdün Dinarı
1 TMT0,20256 JOD
5 TMT1,01279 JOD
10 TMT2,02557 JOD
20 TMT4,05114 JOD
50 TMT10,12785 JOD
100 TMT20,25570 JOD
250 TMT50,63925 JOD
500 TMT101,27850 JOD
1000 TMT202,55700 JOD
2000 TMT405,11400 JOD
5000 TMT1.012,78500 JOD
10000 TMT2.025,57000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Türkmenistan Manatı
1 JOD4,93688 TMT
5 JOD24,68440 TMT
10 JOD49,36880 TMT
20 JOD98,73760 TMT
50 JOD246,84400 TMT
100 JOD493,68800 TMT
250 JOD1.234,22000 TMT
500 JOD2.468,44000 TMT
1000 JOD4.936,88000 TMT
2000 JOD9.873,76000 TMT
5000 JOD24.684,40000 TMT
10000 JOD49.368,80000 TMT