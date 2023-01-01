دينار أردني إلى ليو مولدوفي

تحويل JOD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٢٥٬٣٩٤٫٩٠ mdl

1.00000 JOD = 25.39490 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 16:13 UTC
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JOD إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.065688.58811.436911.660590.9629518.3011
1GBP1.1537411.2294102.2061.657781.915851.1109921.1143
1USD0.938450.813405183.13451.348451.558360.9036517.1745
1INR0.01128820.00978420.012028710.01622010.01874510.01086970.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / مولدوفى Leu
1 JOD25.39490 MDL
5 JOD126.97450 MDL
10 JOD253.94900 MDL
20 JOD507.89800 MDL
50 JOD1269.74500 MDL
100 JOD2539.49000 MDL
250 JOD6348.72500 MDL
500 JOD12697.45000 MDL
1000 JOD25394.90000 MDL
2000 JOD50789.80000 MDL
5000 JOD126974.50000 MDL
10000 JOD253949.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الدينار الأردني
1 MDL0.03938 JOD
5 MDL0.19689 JOD
10 MDL0.39378 JOD
20 MDL0.78756 JOD
50 MDL1.96890 JOD
100 MDL3.93780 JOD
250 MDL9.84450 JOD
500 MDL19.68900 JOD
1000 MDL39.37800 JOD
2000 MDL78.75600 JOD
5000 MDL196.89000 JOD
10000 MDL393.78000 JOD