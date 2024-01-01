Ürdün dinarından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile JOD → MDL çevirin

1.000 jod
25.149,80 mdl

1.00000 JOD = 25.14980 MDL

07:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855521.073589.13741.4541.653190.94883518.3179
1 GBP1.1688811.25475104.1871.69951.932321.1090721.4107
1 USD0.931550.796972183.03441.354451.540.8838517.0637
1 INR0.01121860.009598090.012043210.01631190.01854650.01064440.205502

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Moldova Leyi
1 JOD25.14980 MDL
5 JOD125.74900 MDL
10 JOD251.49800 MDL
20 JOD502.99600 MDL
50 JOD1257.49000 MDL
100 JOD2514.98000 MDL
250 JOD6287.45000 MDL
500 JOD12574.90000 MDL
1000 JOD25149.80000 MDL
2000 JOD50299.60000 MDL
5000 JOD125749.00000 MDL
10000 JOD251498.00000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Ürdün Dinarı
1 MDL0.03976 JOD
5 MDL0.19881 JOD
10 MDL0.39762 JOD
20 MDL0.79523 JOD
50 MDL1.98808 JOD
100 MDL3.97617 JOD
250 MDL9.94042 JOD
500 MDL19.88085 JOD
1000 MDL39.76170 JOD
2000 MDL79.52340 JOD
5000 MDL198.80850 JOD
10000 MDL397.61700 JOD