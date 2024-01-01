1 Moldova leyinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile MDL → JOD çevirin

1 mdl
0,040 jod

1,000L MDL = 0,04019JD JOD

16:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → JOD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04020,0404
Düşük0,03970,0397
Ortalama0,04000,0401
Değişim0.92%0.08%
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1 MDL → JOD istatistikleri

MDL → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0402, en düşük 0,0397 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0400 oldu. MDL → JOD kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

MDL → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0404, en düşük 0,0397 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0401 oldu. MDL → JOD kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1861,3851,53383,7481,6771,336
1 GBP1,277123,2231,7681,957106,9422,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6050,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13511,10760,4881,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Ürdün Dinarı
1 MDL0,04019 JOD
5 MDL0,20094 JOD
10 MDL0,40188 JOD
20 MDL0,80377 JOD
50 MDL2,00942 JOD
100 MDL4,01883 JOD
250 MDL10,04708 JOD
500 MDL20,09415 JOD
1000 MDL40,18830 JOD
2000 MDL80,37660 JOD
5000 MDL200,94150 JOD
10000 MDL401,88300 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Moldova Leyi
1 JOD24,88290 MDL
5 JOD124,41450 MDL
10 JOD248,82900 MDL
20 JOD497,65800 MDL
50 JOD1.244,14500 MDL
100 JOD2.488,29000 MDL
250 JOD6.220,72500 MDL
500 JOD12.441,45000 MDL
1000 JOD24.882,90000 MDL
2000 JOD49.765,80000 MDL
5000 JOD124.414,50000 MDL
10000 JOD248.829,00000 MDL