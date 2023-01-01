دينار أردني إلى جنيه مصري

تحويل JOD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٤٣٬٥٨٢٫٥٠ egp

1.00000 JOD = 43.58250 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:10 UTC
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JOD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.61311.437581.661320.9631518.3088
1GBP1.1535411.22955102.2181.658291.916381.1110321.1197
1USD0.938150.813306183.13451.34871.55860.903617.1768
1INR0.0112850.009783010.012028710.01622310.0187480.01086910.206615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / جنيه مصري
1 JOD43.58250 EGP
5 JOD217.91250 EGP
10 JOD435.82500 EGP
20 JOD871.65000 EGP
50 JOD2179.12500 EGP
100 JOD4358.25000 EGP
250 JOD10895.62500 EGP
500 JOD21791.25000 EGP
1000 JOD43582.50000 EGP
2000 JOD87165.00000 EGP
5000 JOD217912.50000 EGP
10000 JOD435825.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الدينار الأردني
1 EGP0.02295 JOD
5 EGP0.11472 JOD
10 EGP0.22945 JOD
20 EGP0.45890 JOD
50 EGP1.14725 JOD
100 EGP2.29450 JOD
250 EGP5.73625 JOD
500 EGP11.47250 JOD
1000 EGP22.94500 JOD
2000 EGP45.89000 JOD
5000 EGP114.72500 JOD
10000 EGP229.45000 JOD