دولار جامايكي إلى الكواشا الملاوية Historical Exchange Rates
Welcome to the دولار جامايكي إلى الكواشا الملاوية history summary. This is the دولار جامايكي (JMD) إلى الكواشا الملاوية (MWK) exchange rate history summary page, detailing 5 years of JMD and MWK historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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دولار جامايكي إلى الكواشا الملاوية exchange rate history
The exchange rate for دولار جامايكي إلى الكواشا الملاوية is currently ١١٫٠٦٦ today, reflecting a -0.286% change since yesterday. Over the past week, the value of دولار جامايكي has remained relatively stable, with a -0.097% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of دولار جامايكي إلى الكواشا الملاوية has fluctuated between a high of ١١٫١٠٠ on 16-08-2024 and a low of ١١٫٠٣٥ on 13-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 14-08-2024, with a 0.360% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كواشا ملاوية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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