سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى Zmw حاليًا 0.00105685 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.501% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.532% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 0.00106276 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.00104729 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.527%.