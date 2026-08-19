سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى Cfa franc bceao

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى Cfa franc bceao حاليًا 0.0315902 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.739% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.882% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى Cfa franc bceao بين أعلى مستوى 0.0318944 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0315491 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.358%.