سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية حاليًا 0.00249789 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.064% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.371% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية بين أعلى مستوى 0.00249986 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.00248493 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.263%.