سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 0.000787353 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -2.956% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -2.761% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 0.000823315 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.000771843 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.905%.