سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 0.000449849 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.118% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.096% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 0.00045227 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.000448307 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.369%.