سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى القانون الروماني

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى القانون الروماني حاليًا 0.0002525 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.426% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.685% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى القانون الروماني بين أعلى مستوى 0.000254888 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.000252341 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.409%.