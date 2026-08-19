سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى غوارانيس باراغواي
هل تبحث عن أسعار صرف IDR التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة Indonesian rupiah السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة Indonesian rupiah عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
سجل أسعار صرف Indonesian rupiah إلى إلى غوارانيس باراغواي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 IDR إلى PYG
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.3381
|الأدنى
|0.3344
|المتوسط
|0.3371
|التغيير
|1.11%
يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 0.338066 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.486% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.109% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 0.339149 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.333716 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.532%.
IDR إلى PYG مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert Indonesian rupiah to غواراني باراغواي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر IDR كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر PYG كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert Indonesian rupiah to غواراني باراغواي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر IDR كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر PYG كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
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احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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