سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 0.338066 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.486% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.109% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 0.339149 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.333716 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.532%.