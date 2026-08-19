سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.00024857 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.249% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.218% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.000249124 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.000247254 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.355%.