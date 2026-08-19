سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 0.000188852 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.330% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.399% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 0.000189512 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.000187944 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.468%.