سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الكرونات النرويجية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الكرونات النرويجية حاليًا 0.00052411 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.515% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.397% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الكرونات النرويجية بين أعلى مستوى 0.000533269 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.000523791 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.444%.