سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى قرطبة النيكاراغوية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 0.00206696 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.276% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.204% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 0.00207186 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.00205715 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.351%.