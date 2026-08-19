سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى للمعادن الموزامبيقية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى للمعادن الموزامبيقية حاليًا 0.00357819 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.060% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.263% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى للمعادن الموزامبيقية بين أعلى مستوى 0.00360048 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.00356317 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.554%.