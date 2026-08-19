سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى البيزو المكسيكي

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى البيزو المكسيكي حاليًا 0.000951884 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.353% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.385% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى البيزو المكسيكي بين أعلى مستوى 0.000958189 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.000951499 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.307%.