سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 0.00224672 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.035% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.082% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 0.00225381 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.00223921 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.351%.