سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى القانون المولدوفي

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى القانون المولدوفي حاليًا 0.000968517 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.408% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.217% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى القانون المولدوفي بين أعلى مستوى 0.000973061 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.000960972 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.545%.