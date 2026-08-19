سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الدوﻻرات الليبرية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الدوﻻرات الليبرية حاليًا 0.0101582 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.341% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.356% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الدوﻻرات الليبرية بين أعلى مستوى 0.0101823 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0101048 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.450%.