سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى رييلس الكمبودية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى رييلس الكمبودية حاليًا 0.227098 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.354% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.192% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى رييلس الكمبودية بين أعلى مستوى 0.227457 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.226101 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.351%.