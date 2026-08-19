سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية حاليًا 0.00886605 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.237% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.053% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية بين أعلى مستوى 0.00889253 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.00883741 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.351%.