سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى فورنتس المجرية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى فورنتس المجرية حاليًا 0.0174947 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.052% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.210% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى فورنتس المجرية بين أعلى مستوى 0.0177349 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.017488 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.414%.