سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الغورد الهايتي

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الغورد الهايتي حاليًا 0.00734794 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.377% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.309% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الغورد الهايتي بين أعلى مستوى 0.00735378 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.00730442 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.351%.