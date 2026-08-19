سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 136.342 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.171% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.077% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 136.903 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 136.029 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.350%.