سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الروبيات الإندونيسية

هل تبحث عن أسعار صرف HTG التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة قردة هايتية السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة قردة هايتية عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
G1 HTG = 136.3 IDR

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سجل أسعار صرف قردة هايتية إلى إلى الروبيات الإندونيسية

1 HTG إلى IDRآخر 7 أيام
الأعلى136.8460
الأدنى136.3420
المتوسط136.4710
التغيير-0.14%

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 136.342 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.171% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.077% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 136.903 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 136.029 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.350%.

HTG إلى IDR مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة HTG

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 HTG = 0.01 USD

انخفض بنسبة -0.02%

1 HTG = 0.01 SGD

انخفض بنسبة -0.14%

1 HTG = 0.12 ZAR

ارتفع بنسبة 0.13%

1 HTG = 0.01 CAD

انخفض بنسبة -0.04%

1 HTG = 0.01 GBP

انخفض بنسبة -0.24%

1 HTG = 0.73 INR

انخفض بنسبة -0.02%

1 HTG = 0.01 EUR

انخفض بنسبة -0.27%

1 HTG = 0.01 AUD

ارتفع بنسبة 0.46%

How to convert قردة هايتية to روبية إندونيسية

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر HTG كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر IDR كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert قردة هايتية to روبية إندونيسية

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر HTG كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر IDR كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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