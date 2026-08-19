سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 0.000648034 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.270% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.272% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 0.000656624 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.000646162 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.569%.