سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى بدولارات بروني دار السلام

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى بدولارات بروني دار السلام حاليًا 0.0000714354 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.110% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.359% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى بدولارات بروني دار السلام بين أعلى مستوى 0.0000719221 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0000713709 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.327%.