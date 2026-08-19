سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 0.00686517 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.628% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.403% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 0.00690344 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.00682231 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.351%.