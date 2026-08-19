سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الدولار البربادي

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الدولار البربادي حاليًا 0.000112353 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.458% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.365% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الدولار البربادي بين أعلى مستوى 0.00011248 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.000111808 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.351%.