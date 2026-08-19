سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 0.0000941267 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.375% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.939% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 0.0000950987 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0000941267 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.360%.