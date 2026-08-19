سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى المانات الأذربيجانية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى المانات الأذربيجانية حاليًا 0.0000954785 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.441% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.357% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى المانات الأذربيجانية بين أعلى مستوى 0.0000956105 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0000950229 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.351%.