سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الدولار الأسترالي

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الدولار الأسترالي حاليًا 0.0000788798 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.040% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.485% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الدولار الأسترالي بين أعلى مستوى 0.0000794613 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0000786647 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.379%.