سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الإمارات العربية المتحدة

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الإمارات العربية المتحدة حاليًا 0.000206322 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.452% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.361% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الإمارات العربية المتحدة بين أعلى مستوى 0.000206563 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.000205319 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.348%.