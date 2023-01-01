غورد هايتي إلى فرنك سويسري

تحويل HTG إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
6.71 chf

1.00000 HTG = 0.00671 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
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HTG إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0641588.48471.438091.660790.963418.3287
1GBP1.1531411.22715102.0381.658371.915181.1109321.1362
1USD0.939650.814896183.15061.35141.560670.905417.2238
1INR0.01130140.009800250.012026410.01625240.01876920.01088870.20714

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / الفرنك السويسري
1 HTG0.00671 CHF
5 HTG0.03356 CHF
10 HTG0.06711 CHF
20 HTG0.13423 CHF
50 HTG0.33557 CHF
100 HTG0.67114 CHF
250 HTG1.67785 CHF
500 HTG3.35570 CHF
1000 HTG6.71139 CHF
2000 HTG13.42278 CHF
5000 HTG33.55695 CHF
10000 HTG67.11390 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Haiti Gourde
1 CHF149.00000 HTG
5 CHF745.00000 HTG
10 CHF1490.00000 HTG
20 CHF2980.00000 HTG
50 CHF7450.00000 HTG
100 CHF14900.00000 HTG
250 CHF37250.00000 HTG
500 CHF74500.00000 HTG
1000 CHF149000.00000 HTG
2000 CHF298000.00000 HTG
5000 CHF745000.00000 HTG
10000 CHF1490000.00000 HTG