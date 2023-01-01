غورد هايتي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل HTG إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
٦١٥٫٦١ btn

1.00000 HTG = 0.61561 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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HTG إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0641588.48471.438091.660790.963418.3287
1GBP1.1531411.22715102.0381.658371.915181.1109321.1362
1USD0.939650.814896183.15061.35141.560670.905417.2238
1INR0.01130140.009800250.012026410.01625240.01876920.01088870.20714

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / نغولتروم بوتاني
1 HTG0.61561 BTN
5 HTG3.07804 BTN
10 HTG6.15608 BTN
20 HTG12.31216 BTN
50 HTG30.78040 BTN
100 HTG61.56080 BTN
250 HTG153.90200 BTN
500 HTG307.80400 BTN
1000 HTG615.60800 BTN
2000 HTG1231.21600 BTN
5000 HTG3078.04000 BTN
10000 HTG6156.08000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Haiti Gourde
1 BTN1.62441 HTG
5 BTN8.12205 HTG
10 BTN16.24410 HTG
20 BTN32.48820 HTG
50 BTN81.22050 HTG
100 BTN162.44100 HTG
250 BTN406.10250 HTG
500 BTN812.20500 HTG
1000 BTN1624.41000 HTG
2000 BTN3248.82000 HTG
5000 BTN8122.05000 HTG
10000 BTN16244.10000 HTG