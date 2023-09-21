كونا كرواتية إلى نيراس نيجيري

تحويل HRK إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١٠٩٬١٤٢ ngn

1.00000 HRK = 109.14200 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:0 UTC
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HRK إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.064188.48511.438021.663050.9641518.3387
1GBP1.1524711.2263101.9731.657221.916541.1111621.1341
1USD0.93980.815461183.15491.35141.562870.906217.234
1INR0.01130130.009806530.012025710.01625160.01879460.01089770.207252

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / النيرة النيجيرية
1 HRK109.14200 NGN
5 HRK545.71000 NGN
10 HRK1091.42000 NGN
20 HRK2182.84000 NGN
50 HRK5457.10000 NGN
100 HRK10914.20000 NGN
250 HRK27285.50000 NGN
500 HRK54571.00000 NGN
1000 HRK109142.00000 NGN
2000 HRK218284.00000 NGN
5000 HRK545710.00000 NGN
10000 HRK1091420.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Croatian Kuna
1 NGN0.00916 HRK
5 NGN0.04581 HRK
10 NGN0.09162 HRK
20 NGN0.18325 HRK
50 NGN0.45812 HRK
100 NGN0.91624 HRK
250 NGN2.29060 HRK
500 NGN4.58121 HRK
1000 NGN9.16242 HRK
2000 NGN18.32484 HRK
5000 NGN45.81210 HRK
10000 NGN91.62420 HRK